Ezra Collective, Moses Boyd e Joe Kay foram ‘reconfirmados’ no cartaz do festival ID No Limits, que deveria ter decorrido este ano e acabou por ser adiado para abril de 2021 devido à pandemia da COVID-19, anunciou hoje a organização.

Além das 'reconfirmações', a promotora Live Experiencies anunciou também, num comunicado hoje divulgado, "uma novidade: Tristany, considerado um dos artistas que mais se tem destacado no panorama da música que se tem feito em Portugal". Para 2021, nos dias 9 e 10 de abril no Centro de Congressos do Estoril, a organização já tinha garantido as atuações de Rejjie Snow, Kelsey Lu, Coucou Chloe, Biig Piig, Lhast, Chong Kwong, PEDRO, Shaka Lion Live Act, Holly, Shapednoise & Pedro Maia Live A/V, L-Ali A/V Vulto, Carla Prata, Vaarwell, Trikk, Ornella, Inês Duarte, DJ Adamm, Co$tanza e Zé Ferreira. Os bilhetes inicialmente emitidos para os dias 3 e 4 de abril, bem como da remarcação de 13 e 14 de novembro de 2020, "são válidos para a nova data (9 e 10 de abril de 2021), não sendo necessário fazer a troca".