A polícia do Havai confirmou a prisão do ator Ezra Miller, que interpreta Credence Barebone nos filmes "Monstros Fantásticos", que chega aos cinemas já a 7 de abril, e é a estrela do 'blockbuster' "The Flash", que será lançado no verão de 2023.

O ator de 29 anos vai ser acusado de distúrbios e assédio após um incidente num bar de karaoke em Honolulu no domingo à noite.

De acordo com o relatório oficial, Miller terá dito palavrões e ficado agitado quando as pessoas começaram a cantar durante uma sessão de karaoke.

O proprietário do bar terá dito para se acalmar, mas tentou tirar o microfone de uma mulher de 23 anos e mais tarde atacou um homem de 32 anos que estava a jogar dardos.

Em 2020, o ator esteve envolvido num escândalo após aparecerem imagens online que parecem mostrá-lo a sufocar uma mulher num bar na Islândia.

Descrita como uma "alteração séria", na altura acabou por ser colocado fora do estabelecimento pela segurança.

Neste caso, Ezra Miller foi posto em liberdade após pagar uma caução de 500 dólares [quase 454 euros], mas não escapou da fotografia da praxe.