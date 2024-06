Depois das emoções fortes como os irmãos Lincoln e Michael Scofield na série "Prison Break" entre 2005 e 2009 e em 2017, Dominic Purcell e Wentworth Miller vão reencontrar-se no pequeno ecrã.

Não será é numa a sexta temporada, como desejariam os fãs: os dois atores preparam-se para ser os protagonistas da série "Snatchback", confirmou a revista Variety.

Após coincidirem nas séries “The Flash” e “Legends of Tomorrow”, o novo reencontro não é fruto do acaso: Purcell e a sua esposa Tish Cyrus-Purcell estão entre os produtores executivos.

“Inspirado na vida de um verdadeiro oficial dos serviços secretos que ainda hoje está no ativo, a série acompanha uma equipa altamente qualificada de agentes contratados de forma privada para resgatar reféns em todo o mundo de alguns dos locais mais exóticos e igualmente perigosos do planeta", resume oficialmente o projeto em desenvolvimento na Universal Television.

Ainda sem datas públicas de produção, o argumentista é Scott Rosenbaum, ligado às séries "The Shield", “Chuck” ou “Gang Related”, e como 'showrunner' de “Queen of the South”.

Está ainda ligado à criação de uma nova versão de "Sandokan", atualmente em rodagem na Itália.