Uma grávida de 9 meses foi assistir ao concerto de Pink no Estádio de Anfield, em Liverpool. O que a fã da cantora não esperava era dar a luz durante o espetáculo - segundo a imprensa local, a mulher entrou em trabalho de parto no arranque do concerto, quando a artista cantava "Get This Party Started".

Ao jornal The Liverpool Echo, os paramédicos explicaram que não tiveram tempo de transportar a grávida até ao hospital. "Isto não acontece muitas vezes. Nunca ajudei alguém a dar à luz em Anfield antes. Mas quando as coisas correm bem sentimo-nos sempre bem", contou John Matthews, um dos enfermeiros.

"Estou em choque e um bocado chateada por ter perdido o concerto", brincou a nova mãe.

Em homenagem à cantora, o bebé vai chamar-se Dolly Pink.