A partir da segunda-feira, dia 26 de abril, em 27 mercados, os assinantes do Spotify poderão ouvir o seu conteúdo de áudio - incluindo faixas de música completas e podcasts - a partir do Facebook, usando um miniplayer. Para já, a funcionalidade não está disponível em Portugal.

O Facebook frisa que a mudança é um "passo natural" no relacionamento com o Spotify. Em 2019, as empresas fizeram um acordo para permitir que pequenos vídeos de música do Spotify fossem postados nos stories do Facebook e Instagram.

O anúncio foi feito uma semana depois do Facebook ter anunciado que estava a criar podcasts e "salas de áudio ao vivo", já que enfrenta a concorrência da aplicação Clubhouse.

Mais de 170 milhões de pessoas estão ligadas a páginas do Facebook centradas em podcasts, e cerca de 35 milhões de utilizadores são membros de grupos de fãs de podcasts, mas até agora para se ouvir algum programa era necessário sair da rede social.