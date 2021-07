O fadista Artur Batalha, com mais de 50 anos de carreira, atua no segundo e último dia do Festival Santa Casa Alfama, que se realiza em 24 e 25 de setembro, neste bairro lisboeta, anunciou hoje a promotora.

Artur Batalha, intérprete de êxitos como “Morreu um Poeta” e “Mundo de Inverno”, atua no Centro Cultural Magalhães de Lima, no mesmo dia em que canta a fadista Teresinha Landeiro, que editou um novo álbum, “Agora”, em abril passado.

Neste mesmo palco, no dia 24, canta Rita Guerra e atua a guitarrista Marta Pereira da Costa.

No palco Bogani, instalado no Grupo Sportivo Adicence, cantam, no dia 24, Maria João Quadros e Silvino Sardo, e, no dia seguinte, Lino Ramos e Ivone Dias.

O palco da Sociedade Boa União recebe as escolas de fado, a de Fado Amador Criativo de Alverca, no dia 24, com Rodrigo Figueira, Beatriz Mamede e Rodrigo Monteiro e, no dia seguinte, a do Clube Lisboa Amigos do Fado, com Maria Passarinho, Tiago Conceição e Bruna Duarte.

O cartaz do festival conta já com os nomes de Camané, Maria da Fé, Marco Rodrigues, António Pinto Basto, Tânia Oleiro, António Laranjeiro, Paulo de Carvalho, Ricardo Ribeiro, Gil do Carmo, Sara Correia, Fábia Rebordão, Alexandra, FF, Jorge Fernando, Tozé Brito, André Dias, José Gonçalez e Miguel Moura.