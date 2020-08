No âmbito do Festival Sete Sóis, Sete Luas, Sara Correia atua sexta-feira em Tavernes de la Valldigna, próximo de Valência, seguindo-se Ferrol, na Galiza, onde atua dia 27 de agosto, na Praça de Armas da cidade.

Em setembro, e no âmbito do mesmo festival, Sara Correia canta no Pátio do Teatro Revellin, em Ceuta, cidade-enclave espanhola em Marrocos. No dia seguinte passa a fronteira e atua no Teatro do Centro Cultural de Alcácer Quibir, em Marrocos, seguindo-se o teatro da antiga Igreja De La Cité Portugaise, em El Jadida (Marrocos). No 20 de setembro encerra a digressão por Marrocos com um espetáculo no Palácio Dar Souir, em Essaouira, também no âmbito do Sete Sóis. Sete Luas.

Nos dias 12 e 13 de novembro, a fadista participa no “esFADO”, o Festival de Fado das ilhas espanholas das Canárias, atuando no Auditório de El Sauzal, em El Sauzal, na ilha de Tenerife, no dia 13, e, no dia seguinte, no Teatro Circo de Marte, em Santa Cruz de La Palma.