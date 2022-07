O músico Rogério Charraz apresenta “Fado no Coreto”, no dia 23 de setembro, no festival Santa Casa, que abre neste dia no bairro lisboeta de Alfama, divulgou hoje a organização.

Charraz atua no palco instalado no Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, onde atuam também Né Gonçalves e Sorraia Cardoso. O festival Santa Casa Alfama realiza-se nos dias 23 e 24 de setembro no bairro lisboeta de Alfama em cerca de oito palcos, envolvendo sociedades recreativas, como o Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, o Museu do Fado ou o Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia. Rogério Charraz, neste espetáculo, recupera temas do seu mais recente disco, "O Coreto", e convida a fadista Vânia Duarte, o guitarrista Bruno Chaveiro e o músico Marco Oliveira para interpretarem canções como "O Coreto", "Quando Nós Formos Velhinhos", "Feita Deste Chão", "Abaladiça" ou "A Romaria". O cartaz deste palco, na Rua do Salvador, completa-se com Agir e o guitarrista José Manuel Neto que convida Rão Kyao, no dia 24 de setembro.