São 80 as notícias falsas que Nello Scavo, repórter judiciário internacional que em 2019 ganhou o prémio Emillio Rossi pela “informação que respeita a verdade”, e Roberto Beretta, jornalista e ensaísta, compilaram neste livro agora lançado em Portugal.

Ao Vatican News, Nello Scavo explicou que "a ideia nasceu depois do lançamento do livro 'Os inimigos de Francisco', obra que investiga quais são as resistências e os obstáculos que o Papa encontra”.

Com este trabalho, explicou, o objetivo foi documentar e tentar desmentir muitos boatos sobre o Papa que circulam na Internet e em outros meios de comunicação tendo escolhendo noticias que lhes pareciam mais interessantes, desde o período da ditadura argentina até aos nossos dias.

Os autores fizeram uma verificação dos factos procurando um fio lógico entre as notícias “para entender que alguns boatos nascem de maneira espontânea e outros, ao invés, são frutos de uma estratégia bem precisa para desacreditar o Pontífice".