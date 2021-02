As novas propostas artísticas em meios digitais e realidades virtuais, a divulgação e a internacionalização da arte através desses meios, e a forma como os apoios institucionais se estão a ajustar aos novos tempos, são alguns dos temas que serão abordados nas Conversas na Linha, segundo a organização.

Transmitidas quinzenalmente em direto através da plataforma digital Zoom, as conversas podem ser acedidas pelo público interessado na ligação de registo disponível na página www.justlx.pt e através das redes sociais Just Fairs.

A primeira conversa, intitulada "Comunicação da Arte no Meio Digital", será esta quarta-feira, às 18h00, com os convidados Vítor Belanciano, jornalista cultural, crítico e cronista do jornal Público, e Elsa Garcia, fundadora e diretora da revista Umbigo.