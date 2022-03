O evento vai ter lugar no Largo do Conde de Vila Flor, na envolvente ao templo romano, numa organização do município em parceria com a Biblioteca Pública de Évora.

“Este ano, participam 12 livrarias de Évora e de outros pontos do país, além de um conjunto alargado de parceiros”, explicou a autarquia, em comunicado.

Neste regresso, após dois anos de interregno devido à pandemia, “a iniciativa mantém o seu foco”, ou seja, a promoção do livro e da leitura, segundo a organização.

Apresentações de obras, com a presença dos autores, exposições, leituras encenadas, uma maratona de leitura e sessões de histórias e de poesia são algumas das atividades previstas.

O programa inclui ainda oficinas de ilustração e de escrita, conferências, conversas, visitas guiadas e momentos de animação musical e teatral, estes inspirados na literatura.

Segundo a câmara, um dos destaques do certame vai ser a presença do escritor Alberto Manguel, no último dia da feira, sendo igualmente de assinalar sessões temáticas sobre escritores, como José Saramago ou os eborenses Antunes da Silva e Manuel Gusmão.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo são alguns dos parceiros do certame.

Os outros parceiros são a Fundação Eugénio de Almeida, o Arquivo Distrital de Évora e a associação cultural É Neste País.