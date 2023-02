A 93.ª Feira do Livro de Lisboa vai realizar-se entre 25 de maio e 11 de junho, no Parque Eduardo VII, regressando assim às datas pré-pandemia, anunciou a organização.

“Já abriram as inscrições para a próxima Feira do Livro de Lisboa, este ano a ter lugar entre os dias 25 de maio e 11 de junho. O local será, como sempre, no magnífico cenário do Parque Eduardo VII”, lê-se numa publicação partilhada na página oficial da Feira do Livro de Lisboa na rede social Facebook.

Na publicação, a organização refere que conta “com a presença de todos naquele que se espera, seja um excelente retorno da Feira do Livro de Lisboa ao calendário habitual”.

A 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa decorreu entre 25 de agosto e 11 de setembro e foi apresentada pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) como “a maior edição de sempre”, com 140 participantes - mais dez do que em 2021 - e 340 pavilhões.

Ao longo dos vários dias, passaram pela feira 772 mil pessoas, segundo a APEL.

A Ucrânia foi o país convidado da feira, com a presença de um pequeno ‘stand’ com livros ucranianos e programação associada.

Em 2020, a Feira do Livro de Lisboa realizou-se pela primeira vez entre os dias 27 de agosto e 13 de setembro, devido à pandemia de covid-19.

Em 2021 e no ano passado a feira voltou a realizar-se no final de agosto e início de setembro, coincidindo com as datas da Feira do Livro do Porto, organizada pela Câmara Municipal daquela cidade.