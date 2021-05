Segundo a autarquia presidida por Rui Ventura, a iniciativa, que “marca o regresso dos eventos à Cidade Falcão”, vai ter lugar no Parque Municipal da Trincheira.

O programa da 18.ª Feira do Livro de Pinhel inclui momentos de magia (para o público escolar e para o público em geral), música, encontros com autores e apresentações de livros.

A inauguração da feira está agendada para as 21h30 de terça-feira, com a presença do saxofonista João Roxo.

No dia seguinte, às 21h30, as “honras da casa vão ficar a cargo do mágico Marcelo Beutrin, semifinalista do programa Got Talent Portugal 2020, que será também o anfitrião de várias sessões destinadas ao público escolar que irá visitar a Feira do Livro (dias 19 e 20)”, segundo a organização.

Na quinta-feira, às 21h30, será feita a apresentação da loja de venda online de produtos com “Sabor a Pinhel”.

No dia 21, a Feira do Livro recebe o autor Pedro Seromenho que vai dinamizar um ‘workshop’ sobre “O Livro Infantil. Da Ideia à Estante”.

A atividade, segundo uma nota da Câmara Municipal de Pinhel, terá início às 10h00 e tem como público-alvo bibliotecários e técnicos de dinamização da leitura.

No mesmo dia, às 15h00, será feita a apresentação do “Mapa Digital – Percurso Ilustrado das Ações de Dinamização da Leitura”, pelas 15 Bibliotecas Municipais da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, e a noite será animada com um concerto da banda The Undercovers.

No dia 22, às 17h00, o município de Pinhel, no distrito da Guarda, destaca a apresentação do livro "Da Raia Seca ao Pinhal", da autoria do médico Álvaro Carvalho, natural de Mata de Lobos, no vizinho concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.

“À noite, o palco é da ‘Orquestra Sem Fronteiras’, num concerto que integra a iniciativa Maratonas com Orquestra de Bolso”, acrescenta a fonte.

No último dia do certame, domingo, a Feira do Livro de Pinhel vai estar de portas abertas até às 19h00, com atividades de promoção da leitura.