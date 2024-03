“Nesta edição duplamente comemorativa, pelos 40 anos da fundação do festival, mas também pelas cinco décadas desde a Revolução dos Cravos, o festival literário mais antigo do país conta com um dia extra de programação, num total de 38 iniciativas que vão desde sessões escolares a exposições, leituras e performances que combinam a música e o teatro, apresentações de livros e, a mais recente novidade, um Comboio Literário”, explicou a organização, em comunicado.

O festival vai ter secções a bordo de um comboio que parte da Estação de São Bento, no Porto, em direção ao Pocinho, numa viagem que atravessa a paisagem classificada do Douro, até Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, dando assim o mote ao arranque do festival.

“Falamos de uma viagem com leituras de poesia, numa comitiva de um total de 22 alunos do Balleteatro do Porto, que estarão devidamente acompanhados pelo corpo docente, mas também pelo ator Rui Spranger e pelo músico Blandino Soares numa performance que pretende evocar alguns dos maiores nomes da poesia portuguesa”, indica a mesma nota.

Jorge Maximino, fundador e diretor do festival, explicou que o reforço da programação de sessões para a comunidade escolar é reflexo de uma aposta no público jovem, mais intenso este ano porque se trata de uma edição especial.

As sessões escolares, que decorrem de 23 a 26 de abril, incluem iniciativas com autores como Francisca Camelo, Miguel Serras Pereira, Maria João Cantinho, Fernanda Botelho ou o Poeta da Cidade.

Rosa Alice Branco, Fernando Pinto do Amaral, Pedro Mexia, Fernando de Castro Branco, João Rasteiro e vários escritores angolanos, como Zetho Gonçalves, José Luandino Vieira e David Capelenguela, integram a programação, entre as várias sessões de poesia e mesas de debate ao longo do festival.

Entre conversas, apresentações de livros, leituras e sessões de autógrafos, destaque para o espetáculo “Pinguim Fora de Portas” que recria em palco o hábito das segundas de leitura no espaço Pinguim, no Porto, que há mais de 30 anos leva a poesia ao público.

No dia 25 de abril estarão em destaque três poetas de língua portuguesa numa sessão de tributo conjunta - António Ramos Rosa (1924-2013), António Jacinto (1924-1991) e Agostinho Neto (1922-1979) -, com o testemunho vivo de José Luandino Vieira, além de espetáculos musicais.

Na área da performance, Diogo Divagações vai ocupar a Praça do Tablado, durante a manhã, com a declamação de poemas ligados à temática da Liberdade.

No campo da música, os destaques vão para a conversa-concerto com a cantora e compositora Rita Redshoes no dia 24, os concertos de Chalo Correia, dia 25, e de Azar Azar & Maze.

Já no dia 26, a fechar o festival, decorre uma conversa-concerto com Marta Ren. Todos os espetáculos têm início às 21h30 e têm entrada livre, limitada à lotação da sala.

O Festival de Poesia e Música de Foz Côa é organizado pela SOMA - Associação de Arte e Cultura, em parceria com o município de Vila Nova de Foz Côa, patrocinador principal do evento.