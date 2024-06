A programação resulta da seleção de 468 propostas recebidas de 14 países, informou a organização, em comunicado enviado à agência Lusa.

Durante os quatro dias decorrem também as II Jornadas Ibéricas de Cooperação nas Artes do Espetáculo, os Encontros Comerciais e um debate intitulado Brasil/Ibéria – Perspetivas de Circulação.

Segundo a ESTE – Estação Teatral, entidade organizadora, em parceria com a Câmara Municipal, os espetáculos estão distribuídos por seis locais do Fundão, no distrito de Castelo Branco.

O auditório da Moagem, o auditório da Escola Secundária do Fundão, o Octógono, a Praça do Município, a Praça da Moagem e a Praça Amália Rodrigues são os espaços onde se apresentam os 17 espetáculos.

Segundo a organização, a Feira Ibérica de Teatro do Fundão procura promover intercâmbios comerciais entre companhias e gestores culturais, portugueses e espanhóis, como oportunidade de dinamização da atividade do teatro no mercado cultural ibérico.

“Numa perspetiva estratégica comum, procura-se fomentar um verdadeiro – e mais do que necessário – mercado ibérico, através de uma programação de espetáculos e a criação de espaços para entrevistas, conversas e debates, aproximando tanto quanto possível os profissionais do setor”, sublinhou a ESTE.

A organização acrescentou que para que exista esse desenvolvimento na área do teatro ibérico “as propostas a programar precisam de se situar numa vertente cuja encenação seja, de facto, o centro, sem barreiras da linguagem”.

Outro dos critérios para a seleção das apresentações tem em conta o interesse “artístico, social e cultural comum aos dois países” das candidaturas.

Espetáculos de teatro, de circo e de rua são algumas das áreas que podem ser vistas no Fundão.

O debate “Contraregra – o teatro no interior do país”, outro dos momentos que integram a Feira Ibérica de Teatro, realiza-se no dia 26.

Na primeira edição das Jornadas Ibéricas de Cooperação nas Artes do Espetáculo foi discutida a fiscalidade e a contratação e este ano vai ser debatida a criação de um Circuito Ibérico que permita a circulação de projetos portugueses e espanhóis no espaço de programação dos dois países.