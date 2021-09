A “programação cultural de verão”, ao ar livre, vai decorrer até 25 de setembro e “conta com diversas atividades como espetáculos musicais, teatrais, circenses, de dança e oficinas”, de acordo com a organização em comunicado.

O espetáculo Cabaret Circo abre, na sexta-feira, o Felizmente Há Lugar!, que continua no sábado com o espetáculo de dança Baile da Eira. Para 10 de setembro está agendado o concerto de M&M e no dia 11 há teatro, com O Pássaro, e músicas com o espetáculo Prata da Casa, com curadoria do projeto Chelas é o Sítio, e a participação de G Fema, Tchapo, Lewis, Karma the Only Sun, Danny the Dawg e DJ Wildberg.

Para dia 18 estão agendados uma oficina de dança criativa e o espetáculo de dança PPP – People Power Partnership. Em 24 de setembro há teatro, com Paprika Gourmet, e no dia 25 uma oficina de transformação de plástico reciclável e concerto de Fadiagem.

Os espetáculos, que decorrerão sempre entre o final da tarde e o início da noite e são gratuitos, vão acontecer num “palco com plásticos reciclados” construído pela equipa do Sê Bairrista. Os bilhetes devem ser reservados através do e-mail felizmente.ha.lugar@gmail.com ou no balcão da Biblioteca de Marvila.