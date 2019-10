Fernando Daniel lançou esta semana mais um single do seu próximo disco. O tema "Se Eu" foi gravado com o trio brasileiro Melim e marca é a primeira parceria musical da carreira do jovem artista português.

O single conta com letra e música de Fernando Daniel, João Barbosa (que também assina a produção) e de dois membros dos ÁTOA, João Direitinho e Guilherme Alface. O videoclip, filmado em Braga com a participação dos Melim, foi partilhado esta quarta-feira, dia 9 de outubro.

"Se Eu" é a terceira canção a ser revelada do próximo disco de Fernando Daniel, com edição prevista para o início de 2020.