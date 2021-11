Fernando Daniel esteve esta terça-feira, 16 de novembro, na MegaHits e participou na rubrica "Cala-te Boca". "O Fernando Daniel veio ao 'Snooze' jogar ao 'Cala-te Boca' e não podia ter sido mais sincero", resumiu a estação de rádio nas redes sociais.

No programa, os apresentadores quiseram saber com quem é que o artista não faria uma canção. "Tinha um disco, tinha o 'Salto', e com 11 músicas não fazes um concerto, precisavas de mais um ou outra versão. Fui tocar a uma feira em Tábua, a FACIT, e toco antes do Tiago Bettencourt", recordou.

"E toco um música do Ed Sheeran, a 'Perfect' (...), e disse: 'olhem, malta, gostam de Ed Sheeran? Tenho aqui uma música para vocês'. E toquei a canção. No fim do concerto, saio e fico a ver um bocado do concerto e fiquei até à parte em que ele [Tiago Bettencourt] ironiza um bocado e vira-se e diz: 'Malta, vocês gostam de Ed Sheeran? Mas não vou cantar, só canto músicas minhas'", contou Fernando Daniel.

"Foi num tom irónico, mas pronto. Não vale a pena. (...) Não faria com ele [Tiago Bettencourt]", rematou.

Veja aqui o vídeo.