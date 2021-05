Fernando Tordo, 73 anos, foi um dos companheiros de criação do poeta José Carlos Ary dos Santos (1936-1984), e interpretou, entre outras, a canção "Tourada", com letra de Ary dos Santos, que venceu o Festival RTP da Canção de 1973, assim como "Cavalo à Solta", "Estrela da Tarde", "Carta de Longe" e "Café".

Tordo "irá recordar as composições e as memórias que guarda dos anos em que criou canções com Ary dos Santos, poeta com quem manteve uma intensa parceria ao longo de quase duas décadas", lê-se na apresentação do casino.

Ary dos Santos, como autor, venceu por quatro vezes o Festival RTP da Canção, e escreveu para outros intérprete como Amália Rodrigues (1920-1999), Beatriz da Conceição (1939-2015) e Maria Armanda.