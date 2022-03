O espetáculo, “único e exclusivo, “Abril. Cantigas de Antes e Depois” está marcado para 22 de abril, de acordo com o agenciamento do músico, num comunicado hoje divulgado.

O mais recente álbum de Fernando Tordo, “Os fados que eu fiz”, foi editado em janeiro. No disco, Fernando Tordo canta fados que criou para intérpretes como Carlos do Carmo e Mariza, mas também originais, que interpreta em dueto com Cuca Roseta e Paulo de Carvalho.