"A DGS é um organismo do Ministério da Saúde cuja função é técnico-normativa e, como tal, a sua competência é a de coordenar a vigilância epidemiológica nas suas determinantes sociais, doenças transmissíveis e não transmissíveis, e faz executa sempre as suas funções com inteira autonomia técnica", respondeu António Lacerda Sales.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, "o que a DGS fez foi aplicar" à Festa do Avante! "as normas adaptadas aos princípios de precaução de saúde pública determinadas pelas autoridades de saúde".

As características específicas da Festa do Avante! fizeram com que a elaboração do parecer fosse "um trabalho profundo, exigente" e que a DGS "entendeu" hoje "que devia divulgar", "dado o impacto social e até mediático do evento".

Na conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que o organismo, "antes da divulgação", recolheu "a concordância da respetiva organização" e "exatamente para não criar qualquer tipo de precedente".

Graça Freitas explicou que a DGS tem "um conjunto de regras gerais" e depois tem que emitir pareceres em relação a eventos específicos e que determinam a aplicação das regras gerais às características particulares de cada evento e que "são analisadas conjuntamente com a situação epidemiológica que se vive em cada altura".

"E é do conjunto desta análise das características do evento e a situação epidemiológica que a DGS faz uma avaliação do risco e emite um parecer", explicou Graça Freitas, referindo que os pareceres da DGS, "tanto quanto possível, baseiam-se sempre em normas universais, em regras gerais, que são aplicáveis em todas as circunstâncias".

"No entanto, as características do evento e a epidemiologia da doença ditam ajustamentos, que têm de ser feitos em função da avaliação do risco", rematou Graça Freitas.

