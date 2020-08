Os comunistas acrescentam que, "sem prejuízo do registo de recomendações que se acolherão, em função da avaliação concreta do plano de contingência apresentado pelo PCP (que ainda hoje será divulgado), este preenche e respeita o conjunto de normas em vigor".

Neste comunicado, intitulado "Defender a democracia e os direitos dos trabalhadores e do povo - Realizar a Festa do Avante! em segurança", nada é dito sobre a eventual divulgação do parecer da DGS, que esta entidade do Estado remeteu para o PCP.

De acordo com o PCP, "tem-se assistido a uma ação orquestrada e articulada a vários níveis, e que envolve transformar as estruturas administrativas sanitárias, a quem cabe pronunciar-se sobre questões de saúde, em entidades que introduzam discriminações".

"A realização da Festa do Avante! tem sido pretexto para uma gigantesca operação reacionária que, mais que a festa, visa atacar o PCP e sobretudo abrir caminho à limitação do exercício de direitos e liberdades dos trabalhadores e do povo, designadamente o direito de resistirem à liquidação dos seus direitos como se viu com a campanha contra o 1.º de Maio", alegam os comunistas.

O PCP declara que aqueles que procuram "impedir a realização" da Festa do Avante! "mentem insistindo na ideia que os festivais estão proibidos" e omitem as "dezenas de festivais e espetáculos que se estão a realizar, ao ar livre ou em espaços fechados como o Campo Pequeno; praias cheias, incluindo com turistas estrangeiros; centros comerciais a funcionar; as atividades religiosas retomadas, nomeadamente a peregrinação de agosto em Fátima com muitos milhares de participantes".

A Festa do Avante!, contrapõem, está a ser preparada tendo em conta as "disposições legais em vigor" e com medidas "que preenchem e ultrapassam as que existem em múltiplas atividades".

Considerando-se alvo de uma "ofensiva", o PCP pede que todos os membros do partido respondam "desde logo marcando presença na festa", que está marcada para 4, 5 e 6 de setembro, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, "e em particular no comício de domingo, fazendo dessa presença uma afirmação de liberdade e um ato de resistência e luta".

No passado domingo, no Algarve, em Monchique, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se preocupado com a "falta de clareza" e de "conhecimento atempado" das regras que a DGS entende serem necessárias para que a Festa do Avante! se realize no atual quadro de pandemia de COVID-19.

O chefe de Estado argumentou é importante conhecer essas orientações também para se saber "se há respeito pela igualdade" e assinalou que faltavam apenas cinco dias para o início da Festa do Avante!.

Mais tarde, a DGS anunciou que tinha entregado a versão final do seu parecer técnico à organização da Festa do Avante!, mas não o divulgou, remetendo a sua eventual divulgação para o PCP.