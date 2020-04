As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta quarta-feira, dia 15 de abril, Marta Carvalho será a convidada.

A entrevista poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO, a partir das 17h00, e será disponibilizada pouco depois aqui no SAPO Mag.

Marta Carvalho editou um novo single, "Lugar", esta terça-feira. O vídeo do tema foi realizado pela própria em casa. "Uma coisa é certa, não vou parar de lançar música. Acredito que não controlamos o que acontece, mas controlamos a nossa forma de lidar com isso! Por essa razão, decidi gravar o videoclip deste meu novo single, ‘Lugar’, em minha casa, numa altura em que todos devemos ficar em casa. Mas de uma forma leve e sorridente. Porque quero que este novo single traga alguma luz a estes dias. Uma canção simples, feliz, autêntica. Em acústico, a contrastar com o meu restante trabalho. Este tema e vídeo refletem o meu lado mais simples e humano. Espero que traga alguma alegria e, acima de tudo, vos faça sentir que não estão sozinhos", frisa a cantora.

