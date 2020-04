As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta quinta-feira, dia 22 de abril, Ivo Lucas será o convidado.

A entrevista poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO a partir das 15h00 e será disponibilizada pouco depois aqui no SAPO Mag.

"Soubesse Tudo" é o mais recente single de Ivo Lucas, uma "carta que nunca escreveu aos fantasmas do passado". "Se Ela vai", "Amor Desleixado", "Banco de Jardim", "Inverno de 2003" ou "Não Faz Mal" são outros dos temas do músico.

