As Festas do pijama do SAPO Mag continuam nestas semanas em que milhões de pessoas em todo o mundo estão em casa para travar a pandemia da COVID-19. Esta terça-feira, dia 14 de abril, Bárbara Bandeira será a convidada.

A entrevista poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO a partir das 18h30 e será disponibilizada pouco depois aqui no SAPO Mag.

