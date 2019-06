Tirando partido da tradição existente no concelho, as quatro escolas que desfilam no carnaval Luso-brasileiro da Bairrada farão o desfile pelo recinto na noite de 11, seguido de atuação em palco.

"A magia e a cor do Batuque, Real Imperatriz, Amigos da Tijuca e Sócios da Mangueira invadirão, assim, a Festame", promete o executivo.

A autarquia promete ainda "mudanças significativas ao nível do ‘layout’ do certame, nomeadamente no que se refere à zona das tasquinhas, uma das mais concorridas".

Esta área ficará agora situada numa tenda comum, junto à Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL). As oito instituições que exploram as tasquinhas apresentam ali as suas melhores iguarias, sendo esta área animada pelo Palco Bongás, que, nesta edição, fica integrado na própria tenda.

Por este palco passarão coletividades e grupos do concelho, como o Coro infantojuvenil e a Oficina de música da EB2 da Mealhada, o Grupo Coral Magister, Grupo de Cantares da Associação Aposentados da Bairrada, o Grupo de Cavaquinhos da Vimieira, a Escola de Música da Mealhada, a Tuna da Universidade Sénior da Cades e o grupo Dance With Heart by Atlético do Luso.

O setor de artesanato estará este ano num arruamento próprio, a Rua da Juventude. Na área infantil estarão disponíveis diversos insufláveis, karts didáticos, cama elástica, carrossel e motos elétricas.

O certame manterá duas entradas (a principal e a existente junto à estação ferroviária, ficando encerrada ao público a entrada junto à EPVL, que servirá apenas para serviço de logística e de emergência, previne a autarquia.