A XXIII Feira de Artesanato e Gastronomia decorre de 14 a 18 de agosto, na Praça do Regionalismo, naquele município do distrito de Coimbra, com um programa que o presidente da Câmara considera “feito à dimensão do concelho, mas sobretudo para dar alegria às nossas gentes depois destes dois anos que tivemos interregno”.

“A população durante o mês de agosto quintuplica, e, de facto, durante este período temos aqui o reencontro das famílias e dos amigos, de pessoas que, apesar de poderem estar em Lisboa, é aqui que têm o ponto de encontro e é aqui que seguramente matam saudades do seu canto”, sublinhou Jorge Custódio.

O autarca salientou ainda que as festividades, que costumam ser sempre na altura do 15 de agosto, foram propositadamente “empurradas” mais para o meio da semana para não colidir com as festas que se realizam nas aldeias e nas coletividades no fim de semana que antecede aquele dia de feriado nacional.

As festas têm início no dia 14 com a inauguração do certame e um concerto à noite da filarmónica Fraternidade Pampilhosense e do coro Gospel, seguido do Festival Meu Querido Mês de Agosto, com a atuação dos Broa de Mel, Ana, José Reza e João Marcelo, que vão interpretar temas “que chamam a atenção para tempos idos do mês de agosto”.

Para o dia 15 estão reservadas as cerimónias religiosas e um espetáculo com o cantor Emanuel, além da atuação de um dj para encerrar a animação da noite.

Carlão atua no dia 16, à noite e, no dia 17, é a vez dos Sons do Minho e do Tiago Silva, cantor natural da Pampilhosa da Serra, que ficou em segundo lugar no concurso televisivo The Voice.

Para encerrar os festejos, no dia 18, o destaque dos festejos vai para o espetáculo com os Marotos do Minho.

Segundo Jorge Custódio, os serviços do município estão preparados, à semelhança dos anos anteriores, para o aumento de cinco vezes da população residente.

“Temos carros da recolha do lixo, por exemplo, que estão parados praticamente o ano todo só para trabalharem agora nesta altura”, salientou Jorge Custódio, a propósito das preocupações municipais com esta área e também com o abastecimento de água, serviços que agora estão entregues à APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior.

O autarca recordou que a Pampilhosa da Serra “é seguramente dos concelhos da região Centro que tem maior preponderância de pessoas a visitar-nos durante o verão, porque há 30/40 anos quando houve essa maior desertificação do interior, e este concelho não foi exceção, a maior parte das pessoas acabou por se deslocar para Lisboa”.

De acordo com os Censos de 2021, o município da Pampilhosa da Serra contabiliza uma população residente de 4.067 habitantes, o que representou mais um decréscimo de quase 10% em relação à década anterior.