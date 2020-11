Criado em 2013, o Festival Brands Like Bands, o único Festival de Bandas de Empresas do Mundo, adaptou-se e este ano acontece apenas online. Até 14 de novembro, aos sábados, poderá ver os concertos de bandas de várias empresas - a edição deste ano arrancou a 17 de outubro.

"Fizemos as gravações das atuações, sem público. Na maior parte das bandas das empresas, os elementos não se viam há uns cinco, seis meses e juntaram-se exclusivamente para isto. Muita gente apoiou - cerca de 200 pessoas ajudaram a remar e a construir esta edição", frisa Fernando Gaspar Barros, da organização, em conversa com o SAPO Mag.

"Houve muita emoção e energia em palco. Com isso, as bandas nem se lembravam se tinha público à sua frente ou não. Ficaram bastante emocionados por se reencontrarem e para fazer algo que gostam", frisa.

Para acompanhar os concertos só tem de visitar o site da Rádio Comercial - as emissões estão disponíveis durante uma semana (veja aqui).

Tal como nas edições anteriores, cada transmissão tem como objetivo ajudar uma associação. "O motivo foi reencontrarem-se para ajudarem várias instituições, que também estão a remar contra os efeitos da COVID-19. Tal como nos anos anteriores, quisemos manter o processo claro e transparente, em relação aos donativos - este ano, cada instituição deu o seu MB May e as pessoas podem fazer os seus donativos diretamente às causas", lembra Fernando Gaspar Barros.

Este sábado, dia 7 de novembro, participam as bandas The Handlers, Hollymood (Estreia), Rolling Turbines, ITA e Banda Cofidis, que apoiam Associação Coração Amarelo. Já no dia 14 de novembro, na última emissão, atuam os The Members, ARMIS Band (Estreia), Fancy Pants, #LikeABand, Sounds Like Mics, Boschin’ Stones (Estreia), que apoiam a U.DREAM.

Criado em 2013, o Festival Brands Like Bands tem três componentes. "A primeira, a paixão pela música onde estes músicos nos demonstram, que, não obstante os seus compromissos profissionais e pessoais, são pessoas que nunca deixaram de continuar com os seus sonhos; A segunda, promover empresas que fomentam um elevado grau de motivação, envolvimento e de resiliência entre os seus colaboradores; E, finalmente, reunir empresas de referência no mesmo espaço, de forma inovadora, criativa e cativante, colaborando com uma causa social", pode ler-se no site do festival.