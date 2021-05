Na primeira ronda de ensaios para o Festival Eurovisão da Canção, Portugal foi o país que mais subiu nas casas de apostas online, segundo o site ESC Portugal.

Pouco depois do ensaio, "Love is on my side" começou a conquistar pontos nas casas de apostas online e em poucas horas saltou do 24.º lugar para a 19.ª posição do top do site Eurovision World, que reúne vários dados das casas de apostas online. Já no ranking que conta apenas com as canções da segunda final, Portugal subiu um lugar e ocupa a nona posição com 61% de probalidade de passar à final, agendada para o dia 22 de maio.

Com a subida nas casas de apostas, Portugal ultrapassou a Albânia (59%) e aproximou-se da Moldávia (65%) e da Sérvia (64%), que também vão atuar na primeira semifinal do festival.

Veja na galeria as fotos do ensaio:

No Youtube, a organização do concurso partilhou um vídeo com alguns dos melhores momentos do ensaio.

Veja o vídeo:

Os The Black Mamba venceram a 55.ª edição do Festival da Canção e vão representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorre na próxima semana nos Países Baixos. Com “Love is on my side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, cantada por Tatanka, o vocalista do grupo.

As semifinais da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção estão marcadas para 18 e 20 de maio e a final para dia 22. Em cada semifinal serão apuradas 10 finalistas.

Portugal participou no evento pela primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.