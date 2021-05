Depois de um ano de paragem, devido à pandemia da COVID-19, o Festival Eurovisão da Canção está de regresso com a 65.ª edição, que arrancou na terça-feira, dia 18 de maio, com a primeira semifinal. Esta quinta-feira, 20 de maio, decorreu a segunda semifinal e na final acontece no sábado (22 de maio).

Esta quinta-feira, além de Portugal, na segunda semifinal participaram também São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca.

Com “Love Is On My Side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, composta por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba. Em conversa com o SAPO Mag, o músico contou a história que inspirou a letra do tema.

"É a história de uma personagem que conhecemos em Amesterdão, quando estávamos lá a fazer a nossa digressão de 2018 (...) Lá, nós estávamos a dormir no Red Light District, mesmo no epicentro do furacão. e estávamos a tocar duas ou três portas ao lado", recordou.

"A personagem que inspirou esta história era uma senhora muito velhinha, que se sentou ao balcão e meteu conversa (...) Basicamente, era de um país de leste, conseguiu fugir para este lado da Europa, estava cheia de sonhos, cheia de planos, jovem e cheia de amor... mas tudo correu ao contrário do que ela planeou e acabou por se tornar toxicodependente, prostituta de rua e tudo mais. É uma história triste", contou Tatanka ao SAPO Mag. "Ela achava que sempre tinha tido amor", frisou.

