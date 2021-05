Esta quarta-feira, dia 19 de maio, os The Black Mamba realizaram o último ensaio antes do Jury Show, gala que não é transmitida na televisão e onde os jurados atribuiem as suas pontuações às canções apresentadas.

"O ensaio da manhã serve para acertar os últimos pormenores antes do ensaio geral da noite (ou Jury Show), que servirá sobretudo para que o júri dos vários países comunique a sua votação à organização. Logo à noite já estarão 3500 pessoas a assistir na Ahoy Arena (embora não tenha transmissão na televisão)", explica a RTP nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Depois de um ano de paragem, devido à pandemia da COVID-19, o Festival Eurovisão da Canção está de regresso com a 65.ª edição, que arrancou na terça-feira, dia 18 de maio, com a primeira semifinal. Para esta quinta-feira, 20 de maio, está marcada a segunda semifinal e na final acontece no sábado (22 de maio).

Rússia, Lituânia, Suécia, Chipre, Noruega, Israel, Bélgica, Azerbaijão, Ucrânia e Malta foram os primeiros países a garantir um lugar na final, juntando-se aos ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e ao país anfitrião.

Esta quinta-feira, além de Portugal, na segunda semifinal participam também São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca.

Com “Love Is On My Side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, composta por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba.