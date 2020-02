Para esta edição estão seis espetáculos de música. Para o primeiro dia estão marcadas as atuações da multi-instrumentista norte-americana Kelly Moran, no Passos Manuel, e do projeto britânico Lil Data, no Maus Hábitos. No segundo dia, atuam os portugueses Osso Vaidoso e a dupla Telectu, que irá apresentar “Belzebu” e “Off Off”, ambos no Maus Hábitos.

Para o último dia ficam guardadas as atuações da performer e digipoetisa da Serra Leoa, radicada nos Estados Unidos, Yatta e do francês Franck Vigroux, ambos no Maus Hábitos.

A programação deste ano do Vivarium inclui ainda as performances “The Perception of”, da bailarina e coreógrafa eslovaca Eva Klimackova e de Laurent Goldring, no dia 27 no Armazém 22, e “Youtupia”, do bailarino e coreógrafo português Gustavo Monteiro, no dia 28, também no Armazém 22.

A primeira edição do Vivarium realizou-se em 2018 com o objetivo de discutir a relação entre a cultura humana e a cibernética, através de 'performances', conversas, exposições e música.

Na altura, a curadora Marianne Baillot explicou à Lusa que o Vivarium, a acontecer de forma anual, seria dotado de uma “abordagem multidisciplinar” que pretendia que o evento fosse além das artes visuais e se focasse no lugar do corpo no contexto da sociedade atual.