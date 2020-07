Estes nomes preenchem o cartaz dos dois dias para o palco Amália, instalado no auditório Abreu Advogados, na avenida Infante Dom Henrique.

Amália Rodrigues (1920-1999) é a personalidade homenageada neste festival. No largo do Chafariz de Dentro, nos dois dias, decorre a iniciativa "Fado à Janela" com os guitarristas Jorge Silva, Gilberto Silva e José Manuel Rodrigues.