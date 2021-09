A 24.ª edição do festival Marionetas na Cidade tem este ano “a particularidade de voltar ao seu espírito inicial”, informou a companhia S.A. Marionetas, organizadora do evento que começou por ser um festival nacional de teatro de marionetas.

Atendo às restrições decorrentes da pandemia de COVID-19, a edição 2021 “será feita somente com artistas residentes em Portugal”, esclarece a companhia numa mensagem em que acrescenta ter optado também por “fazer uma programação com espetáculos de pequeno formato, para evitar grandes aglomerados de espectadores”.

No total participarão no festival 13 companhias responsáveis por 30 apresentações, haverá um 'workshop' e um painel fotográfico.

O arranque da programação estará a cargo do Teatro e Marionetas de Mandrágora, que, entre os dias 4 e 8, realiza um 'workshop' de construção de cabeças gigantes, com recurso a cartão canelado, arames, plásticos, papéis e colas. Os bonecos resultantes deste trabalho serão apresentados no dia 09, numa parada de cabeças gigantes.

No que toca a espetáculos, a companhia Partículas Elementares apresentará “O Ninho”; os Bonecos de Santo Aleixo. o “Auto de Criação do Mundo”; e a Historioscópio leva a palco “A caixa de 9 lados”.

O programa prossegue com a companhia Mãozorra, que apresentará “A Viagem”, um espetáculo de rua sem palavras, que mistura o teatro visual e o teatro de objetos, numa “viagem sonora, visual e sensorial pelo 'glamour' dos anos 40”, pode ler-se na sinopse.

Os Boca de Cão levam ao festival “Agostinho e Felicidade” e, a S.A. Marionetas, o “Teatro Dom Roberto”, celebrando a inscrição deste género de marionetas no Inventário de Património Cultural Imaterial Português.

A VATe – Vamos apanhar o Teatro e a ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve também fazem parte do programa, com “SIBI & PIP uma viagem entre as palavras de Pessoa”, assim como a Ventoinha – Teatro, Bonecos e Objetos, com “O Pequeno Grande Céu”, enquanto a Trupe Fandanga apresentará “QUBIM”, e a Lafontana Formas Animadas leva à cidade o “Teatro Tuk-Tuk”, enquanto, por último, a companhia Fio d’Azeite interpretará “O Rei Ubu”.

Durante as tardes dos dias 9 e 10, no Rossio de Alcobaça, estará patente um painel alusivo ao Marionetas na Cidade, pintado por Rui Sousa, artista plástico e marionetista, que nesta edição marca presença com esta peça, onde o público poderá tirar uma fotografia.

A seleção dos espetáculos foi feita pela companhia organizadora, a S.A. Marionetas, e, devido às restrições da pandemia, grande parte serão apresentados em espaços exteriores, havendo, ainda assim, alguns agendados para o Cine-Teatro de Alcobaça, o Mercado Municipal e o Museu do Vinho de Alcobaça.

O Festival de Marionetas de Alcobaça é o mais antigo da zona centro do País e ostenta, há sete anos, o selo EFFE – Europe for Festival for Europe.

A S.A. Marionetas – Teatro e Bonecos é uma companhia profissional radicada em Alcobaça, no distrito de Leiria, que, desde 1979, produz originais em português, promovendo e divulgando o teatro de marionetas.

A companhia tem participado em vários festivais em Portugal e no estrangeiro, tendo representado o país em eventos em Itália, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Itália, República Checa, China, Eslováquia, Macau, Cazaquistão, Indonésia, Coreia do Sul, Turquia, Áustria, Irão, Tailândia.

Já criou perto de meia centena de produções originais, e recebeu dezenas de prémios nacionais e internacionais.