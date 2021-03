O Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim (FIMPV), que está previsto realizar-se em julho nesta cidade do distrito do Porto, lançou na edição deste ano um concurso para que jovens intérpretes portugueses possam atuar no evento.

Segundo os responsáveis deste festival dedicado à música erudita, a iniciativa pretende "ajudar a combater a escassez de oportunidades para jovens artistas devido à pandemia". "Será um incentivo a todos os candidatos a continuarem a lutar por uma carreira no mundo da música", acrescenta em comunicado o FIMPV. O concurso é destinado a intérpretes até 28 anos, de nacionalidade portuguesa ou com residência fiscal em Portugal, sendo aceites músicas de todos os instrumentos, incluindo canto, na vertente de música erudita, contemporânea e jazz. Para concorrerem, os candidatos terão de enviar para organização do festival uma proposta do programa a interpretar (35 a 45 minutos), uma carta de motivação e a gravação de um vídeo (15 a 20 minutos) com a interpretação de pelo menos uma das obras (ou seleção de andamentos). Os quatro artistas ou agrupamento (até três intérpretes) selecionados vão apresentar o seu trabalho em dois concertos integrados no programa do festival, agendados para 20 de julho, recebendo uma remuneração pela sua interpretação. A iniciativa tem o apoio da Direção-Geral das Artes e da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, juntamente com o Lions Clube da Póvoa de Varzim. A 14.ª edição do FIMPV está prevista acontecer durante o mês de julho, estando sempre dependente das contingências da pandemia de COVID-19. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram