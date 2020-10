“O programa teve de ser reduzido e adaptado pela necessidade de respeitar os planos de contingência implementados para combate da pandemia”, justifica a organização do festival que inclui concertos, 'performances' e diversas criações artísticas com a participação de alunos das escolas de música da região de Setúbal.

“Mais do que um Festival, este é um evento único, pioneiro e verdadeiramente inclusivo por conciliar uma programação composta por artistas de renome, nacional e internacional”, refere o comunicado da organização do certame, que anuncia o programa da edição de 2020.

O festival tem início previsto para sexta-feira dia 20 de novembro, no Fórum Luísa Todi, com um concerto da Orquestra de Câmara Portuguesa, com a Camerata do Festival de Música de Setúbal, e ainda as participações de André Gaio Pereira (violino) e Sofia Sousa (viola), como solistas, sob a direção do maestro Pedro Carneiro.

No concerto, com o programa "Música e Natureza", serão interpretadas obras de Beethoven e Vivaldi, em que, como refere a organização do festival, os dois compositores “capturam perfeitamente os sons das suas paisagens naturais”.

Destaque também para "As Estações", um espetáculo que terá lugar às 15:00 de sábado, dia 21 de novembro, no Convento de Jesus, em que serão interpretados os Concertos para violino e orquestra "Primavera" e "Outono", de Vivaldi, pela Camerata do Festival de Música de Setúbal e Conservatório Regional de Setúbal, num programa que envolve igualmente o "Concerto para Cordas", de Joly Braga Santos.

No domingo, 22 de novembro, a partir das 19:00 no Fórum Luísa Todi, a cantora e compositora Merit Ariane, dirige o coro da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal (APPACDM), num espetáculo musical em que também participam o coro do Conservatório Regional de Setúbal, o Grupo de Música Contemporânea e alunos das classes de saxofone e trompete do Conservatório Regional de Palmela.

De acordo com a organização do festival, trata-se de “um projeto de inclusão social na sua forma mais natural, onde a música é a linguagem universal que une os alunos de diferentes escolas e meios, independentemente das suas condições físicas ou intelectuais”.

Durante o festival, há outros espetáculos previstos para a Casa da Baía, Igreja de São Julião e Salão Nobre da Câmara Municipal de Setúbal. A programação está disponível em http://www.festivalmusicadesetubal.com.pt/.

Organizado pela A7M, Associação Festival de Música de Setúbal, o festival é financiado pela Câmara Municipal de Setúbal e pela Fundação The Helen Hamlyn Trust.