Promovido pela Adega Cartuxa, da Fundação Eugénio de Almeida (FEA), o festival costuma decorrer em Évora, onde regressa também este ano, de 21 a 23 de julho.

Primeiro, entre 3 e 5 de junho, o certame viaja pela primeira vez até ao Brasil, assumindo o formato EA Live Rio, divulgou a organização, em comunicado.

“Com a intenção de levar a música e vinho a diferentes palcos, o EA Live abraça um novo desafio e voa até ao Brasil para inaugurar o EA Live Rio”, naquela que “será a primeira internacionalização do festival”, segundo a FEA.

Assim, “o vinho EA dará palco a conhecidos nomes da música brasileira, como Anavitória, Diogo Nogueira, mas não esquecendo as origens portuguesas com Tiago Nacarato, que terá como convidado especial Fran”, acrescentou.

Os concertos vão decorrer no Jockey Club, no Rio de Janeiro, e arrancam com o cantor e compositor Diogo Nogueira, no dia 3 de junho, seguindo-se os artistas Tiago Nacarato e Fran, no dia 4, e a dupla Anavitória, formada por Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão, no dia 5, sempre às 20h30.

O festival regressa, depois, em julho, ao seu palco habitual, a cidade alentejana de Évora, para concertos ao pôr-do-sol, sempre às 20:30, e com o ‘pano de fundo’ da paisagem vinícola da Quinta de Valbom, onde se encontra o Enoturismo da Adega Cartuxa.

O primeiro espetáculo vai ser o de Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, no dia 21, atuando, no dia seguinte, o alentejano Antonio Zambujo, enquanto o projeto Deixem o Pimba em Paz, com os Clã e Bruno Nogueira, encerram o cartaz da edição de 2022, a 23 de julho.

Segundo a FEA, à semelhança do que aconteceu no ano passado, este ano, os concertos do evento em Évora vão ser inaugurados por “novos talentos do panorama nacional, no Palco Esperança”, numa parceria com a SIC Esperança.

O festival, que promove uma “relação estreita entre a música e o vinho”, pretende promover Évora como “destino cultural de excelência”.

Os bilhetes vão estar disponíveis, a partir do dia 31 de maio, nos locais de venda habituais e, no EA Live Évora, o ingresso inclui uma degustação de vinhos.

Desde o seu ano de estreia, em 2017, que o EA Live decorre sobretudo em Évora, mas já contou com passagens por Lisboa, em edições anteriores, nomeadamente no Coliseu dos Recreios e no Campo Pequeno.