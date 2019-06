O festival vai, assim, lançar em Portugal uma distinção que existe desde 2014 no MIMO Brasil, e que está aberta a músicos entre os 18 e os 40 anos em duas categorias: Música popular e Música instrumental.

"Esta distinção procura incentivar a inovação no campo da composição, originalidade, técnica e estética musical, em trabalhos autorais ou não, e ainda proporcionar a descoberta de novos talentos", lê-se na nota de imprensa.

Os vencedores serão anunciados a 20 de julho. O que vencer o Prémio MIMO da Música atuará no festival em Amarante e integrará a programação do MIMO no Rio de Janeiro ou em São Paulo.

O Artista Revelação recebe, como prémio, a gravação e edição de um EP.

O MIMO decorrerá de 10 de junho a 7 de julho em Amarante.