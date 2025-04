Com mais de 20 anos de história e um público fiel que já ultrapassa os dois milhões de espectadores entre Portugal e o Brasil, o MIMO Festival regressa em 2025 a Amarante, nos dias 18, 19 e 20 de julho, para a sua sexta edição. O cartaz completo para o festival foi anunciado esta terça-feira, dia 15 de abril.

Este ano, o MIMO leva até Amarante artistas de vários pontos do mundo e de estilos diferentes. Ana Moura, Fogo Fogo, Juliana Linhares, Mocofaia, Daddy G (Massive Attack), Sona Jobarteh, Aja Monet e Gustavo Beytelmann & Philippe Cohen Solal (Gotan Project) são alguns dos destaques da edição de 2025 do festival.

Para Lu Araújo, fundadora e diretora do MIMO Festiva, "realizar um festival gratuito com essa dimensão nos dias de hoje é um verdadeiro ato de resistência e compromisso com a cultura". "Acreditamos na arte como ferramenta de transformação social — e é isso que nos impulsiona a seguir em frente, com o mesmo entusiasmo de sempre", acrescenta.

Jorge Ricardo, presidente da Câmara Municipal de Amarante, destaca o facto de o festival afirmar o município enquanto “destino de cultura, criatividade e partilha” e realça que “enquanto Cidade Criativa da UNESCO na categoria Música, Amarante tem também a responsabilidade de proporcionar experiências diferenciadoras e enriquecedoras".

A edição deste ano reúne mais de 60 atividades ao longo de três dias. Com uma programação transcultural — que inclui concertos e DJ sets com artistas de treze nacionalidades, como Portugal, Brasil, Reino Unido, México, Espanha, Palestina, Senegal, EUA, Venezuela, Argentina, França, Gâmbia e Cuba — o festival também apresenta palestras, workshops, oficinas, cortejos, sessões do MIMO Bem-Estar, MIMO para Crianças e roteiros culturais.

18 DE JULHO

Mocofaia (Concerto) - Brasil

Botafogo (DJ Set) - Portugal

Juliana Linhares (Concerto) - Brasil

Ana Moura (Concerto) - Portugal

Phephz (DJ Set) - Brasil

Fogo Fogo (Concerto) - Portugal

Cal Jader B2B Ritmos Cholulteka (DJ Set) - Reino Unido / México

Programa Educativo

Juliana Linhares (Ficções do Real: Juliana e o Nordeste Reimaginado) - Brasil

19 DE JULHO

Djiiva (DJ Set) - Brasil

Jéssica Gaspar (Concerto) - Brasil

Momi Maiga (Concerto) - Senegal

Aja Monet (Concerto) - Estados Unidos

Sucata (DJ Set) - Brasil

José James (Concerto) - Estados Unidos

Saya (DJ Set) - Espanha / Portugal

Chief Adjuah (Concerto) - Estados Unidos

Daddy G (DJ Set) - Reino Unido

Programa Educativo

Luizinho do Jêje (Oficina de Instrumentos de Percussão) - Brasil

Carlos Malta (Esculpindo o Vento – Sopros e Criatividade) - Brasil

Gustavo Beytelmann (Tango Contemporâneo – Entre a Tradição, a Improvisação e a Composição) - Argentina

Bernardo Aguiar (O Pandeiro como Bateria de Bolso) - Brasil

20 DE JULHO