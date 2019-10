Esta edição arranca, no dia 31 de outubro, com a peça "Pasajero de las sombras" de Etelvino Vazquez e apresentada pela companhia espanhola Teatro del Norte.

A 1 de novembro, sobe ao palco "O último julgamento", de Ricardo Alves, pelo Teatro de Montemuro.

O Teatro Art'Imagem apresenta, no dia seguinte, a peça "Os anos que abalaram o (nosso) mundo! Crónicas e cenas do 25 de Abril", de José Leitão.

No dia 4, a companhia anfitriã apresenta, em duas sessões, a peça "Um Mundo Mágico" a partir de Alves Redol.

Ainda para o público mais novo, no dia 5, será a vez de o Teatro Extremo subir ao palco com "Armstrong", de Castro Guedes.

No mesmo dia, à noite, oportunidade de ver "Bonecos de Santo Aleixo" pelo CENDREV - Centro Dramático de Évora.

No dia 6, a Urze Teatro apresenta "Florovial - o pequeno pastor", a partir de "O pastor Florovial e o cogumelo sabichão", de A.M. Pires Cabral, com sessões às 11:00 e às 14:30.

No dia 7, nos mesmos horários, será a vez do "Auto da Índia", de Gil Vicente, pelo Teatro Estúdio Fontenova.

O Teatro das Beiras volta a subir ao palco, no dia 8, com a peça "Entremezes", de José Carretas.

A fechar o evento, no dia 9, a companhia espanhola Proyecto Voltaire apresenta "Musica de Mobiliário", um espetáculo que agrega música e teatro e que é da autoria de António Campos, Rafa Campos e Rafael Reverá.

As apresentações decorrem todas no auditório do Teatro das Beiras e as sessões para o público em geral estão marcadas para as 21:30.

Este ano haverá um bilhete geral que dá acesso aos seis espetáculos da noite e cujo preço é de 25 euros.

Os bilhetes individuais custam seis euros, com desconto de 50% para sócios do Teatro das Beiras e jovens até aos 25 anos.

Já o bilhete para as apresentações escolares custa um euro.

O orçamento do festival ronda os 35 mil euros e tem o apoio da Direção-Geral das Artes, integrando o plano anual de atividades do Teatro das Beiras.