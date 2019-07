A organização destaca, ainda, os jantares para o público e companhias de teatro, no restaurante da esplanada da Escola D. António da Costa, em Almada, como um “espaço de convívio que as pessoas têm para encontrar e falar com os atores do espetáculo, que viram no dia anterior ou que vão ver no dia seguinte”.

O ator e encenador Carlos Avilez vai ser homenageado, nesta edição, com a estreia do espetáculo “O Sonho”, produzida pelo Teatro Experimental de Cascais, com a participação do ator Ruy de Carvalho.

O espetáculo “Um amor impossível”, encenado pela autora francesa Célie Pauthe, conta com a interpretação de Maria de Medeiros ao lado da “grande atriz Bulle Ogier”, destaca Teresa Gafeira.

“Não posso deixar de chamar a atenção para os dois espetáculos de rua que, este ano, iremos apresentar: são duas grandes produções”: a peça coreográfica “A partida” do Centro Coreográfico El Graner, de Barcelona, dirigida por Vero Cendoya, e “Fahrenheit Ara Pacis”, da companhia espanhola Xarxa Teatre.

A 36.ª edição do Festival de Almada vai levar, durante duas semanas, 24 espetáculos, oriundos de oito países, da Europa e da América Latina, “numa oferta variada que se espalha por uma dúzia de palcos”, lê-se na página oficial do festival.

Exposições, concertos e um espetáculo interativo dedicado a crianças completam a programação deste ano.

As assinaturas do festival custam 75 euros, enquanto os preços dos bilhetes para os espetáculos individuais variam consoante a sala em Almada, Lisboa e Cascais.