Promovido pela PédeXumbo – Associação para a Promoção da Música e Dança, sediada em Évora, o festival vai incluir ainda atividades para famílias e passeios.

“Fazemos o convite aos eborenses e a quem nos quiser visitar para que se juntem a nós a fazer o que mais gostamos: dançar, celebrar e partilhar”, desafiou a PédeXumbo, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

O certame, ao longo dos três dias, desdobra-se por 11 espaços da cidade, nomeadamente o Monte Alentejano, o Pátio do Inatel, o Círculo Eborense, os antigos Celeiros da EPAC, a Livraria Fonte de Letras ou a Sociedade Harmonia Eborense.

O programa, dividido em “Lado A” e “Lado B”, convida a “múltiplas desdobragens pelas diversas atividades e apela à participação de dois grupos distintos”, indicou a PédeXumbo.

O evento “satisfaz tanto os impulsos dos ‘habitués’ de festivais folk, como os devaneios dos curiosos e das famílias que preferem uma experiência mais relaxada e abrangente”, precisou.

“São dois públicos com características bastante diferentes que encontrarão aqui o seu festival”, prometeu a organização.

No “Lado A”, o público pode encontrar bailes todas as noites, com Ledok (Portugal), Obal (Galiza, Espanha), Loogaroo (Bélgica) e o Duo Montanaro Cavez (França).

Uma roda de choro, oficinas variadas, por exemplo de flamenco, de dança criativa para adultos, de dança blues ou de bailes mandados, e a estreia de “Seara”, a nova criação da PédeXumbo, com Luis Fernandes e Clara Marchena, da Madrasta Dance, são também destaques deste “Lado A” do Desdobra-te.

O outro lado do festival, o “Lado B”, não será menos animado, com concertos e mais uma edição de “Musicálogos”, uma iniciativa da Capote Música que, desta vez, convida Duarte e Mesma.

Conversas, performance e teatro, incluindo a peça “Diálogos com um Calendário”, de Veronika Boutinova, por A Bruxa Teatro, uma oficina de canto com os ucranianos Lita Folk Band ou uma visita e prova de uma marca de cerveja artesanal alentejana são algumas das propostas, entre outras.

“Conchas”, um espetáculo de música e marionetas para bebés (da d’Orfeu), uma oficina de ioga para famílias, bailes, experiências musicais e até uma oficina de cerâmica com o projeto Terra Quente são as propostas para as famílias, em especial as crianças.

Segundo a PédeXumbo, nesta edição, “a ideia principal” do festival permanece, ou seja, “cruzem-se, dobrem-se, desencontrem-se para se reencontrarem, vivam uma experiência rica em desdobragens consecutivas enquanto conhecem a cidade de Évora”.

Os passes para o festival já estão disponíveis na bilheteira online e está a decorrer uma fase de desconto para a compra do passe geral, até dia 31 deste mês.