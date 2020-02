A Praia da Rocha, em Portimão, vai ser o palco de dois festivais este verão. Além do Rolling Loud na Europa, a praia vai receber nos dias 17, 18 e 19 de julho o Afro Nation.

A segunda edição, que se realiza uma semana depois do Rolling Loud, conta com Tory Lanez, French Montana e Wizkid no cartaz. Nakamura, Chronixx, Dadju, Diamond Platnumz, Maître Gims, Naira Marley, Afro B, Br3nya, C4 Pedro, Innoss’B, Pa Salieu, R2Bees, Sho Madjozi, Tion Wayne e Wavy The Creator também vão passar pelo festival.

Os bilhetes para o Afro Nation estão à venda por 223 euros. Já os passes VIP custam 329 euros.

Veja o teaser: