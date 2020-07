A 39.ª edição do Fazer a Festa - evento com cinco espetáculos, exposições e debates organizado pela companhia Teatro Art'Imagem - esteve agendada para abril, mas foi adiada devido à pandemia da COVID-19, acontecendo agora, de 10 a 19 de julho, num formato diferente que privilegia o ar livre.

"Este festival procura ser um grande observatório do que se faz para a infância e juventude em Portugal. Os nossos espetáculos são obras artísticas que tratam o teatro como arte e não como mero entretenimento. Não somos professores. Somos artistas. Não fazemos do teatro uma aula. As crianças vêm ao teatro para serem despertadas para as artes e falamos de todas as coisas que as crianças ouvem falar no mundo e não há temas tabus no teatro para a infância e juventude", referiu o diretor artístico, José Leitão.

Em declarações à agência Lusa, o responsável e fundador de uma companhia que em 2021 completa quatro décadas de história, apontou que a Teatro Art'Imagem procura "fazer teatro também para os homens do futuro, mas principalmente para as crianças do presente", considerando "impossível" ignorar o tema da ordem do dia, a pandemia.