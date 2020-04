O Fora do Lugar - Festival Internacional de Músicas Antigas de Idanha-a-Nova integra o grupo dos oito novos membros da REMA, na companhia de outros eventos e entidades de música antiga de Inglaterra, Polónia, Itália, França e Espanha.

Em Portugal, existiam, até agora, apenas duas entidades inseridas nesta rede europeia, a Casa da Música, no Porto, e o Monte da Lua, em Sintra.

"A partilha é um princípio orientador de Idanha, mais ainda enquanto Cidade Criativa da UNESCO na Música, onde a criatividade, a inovação, a sustentabilidade e a participação social assumem uma dimensão global. Neste ponto, o Fora do Lugar é um reflexo singularmente brilhante (...) que leva Idanha pelo mundo, estimulando um olhar atento sobre o papel crucial a desempenhar pela ruralidade nos dias de hoje", explica, em comunicado, o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

O festival resulta da parceria entre a Arte das Musas e o município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, e conta ainda com o apoio do Ministério da Cultura e da Direção Geral das Artes.

É uma proposta inspirada no mundo rural, virada para o país, a Europa e o mundo, cuja direção artística está a cargo de Filipe Faria.

Fundada no ano de 2000, a REMA é a única rede europeia de programadores de música antiga.

Tem como objetivo fomentar a ligação entre os membros, encorajar a partilha de conhecimento e estimular projetos conjuntos no campo da música antiga.