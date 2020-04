Apesar de a organização prometer um programa "recheado" de atividades, o mesmo não está "imune" à pandemia que assola o país e o mundo, provocada pelo novo coronavírus.

"Somos otimistas por natureza e por esse motivo lançámos a programação dos FIS. Contudo, acataremos todas as indicações que forem emitidas pelas entidades de saúde ou outras. Estamos apreensivos e ao mesmo tempo confiantes a aguardar instruções das autoridades nacionais", vincou Mário Correia.

Segundo o diretor do FIS, as pessoas que reservaram os espaços habitacionais de um ano para o outro para assistirem ao festival ainda não desmarcaram.

"Por nossa sugestão, as reservas em habitações de turismo rural mantêm-se. Se houver cancelamentos, ninguém lhes vai cobrar o que quer que seja", frisou.

No FIS, ao longo dos seus 21 anos de existência é notória a presenças de "muitos espanhóis" que estão convidados, "mas terão que seguir as instruções dadas pelas autoridades de Portugal e Espanha, em matéria de travessias de fronteiras e que estiverem em vigor à data do festival”.

No Nordeste Trasmontano, de momento, só a fronteira de Quintanilha (Bragança) se mantém aberta, mas com controlo policial e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Mário Carreia disse ter indicações de que, caso o festival venha a ser cancelado, há pessoas que farão as suas férias no Planalto Mirandês.

Há ainda a hipótese de o festival ter entrada gratuita e ser transferido para o Parque das Eiras, já que se trata de um local amplo, onde é possível “manter distanciamento social".

"Se estiverem em vigor medidas restritivas devido à propagação da COVID-19, não hesitaremos em cancelar ou adiar o festival", enfatizou a organização do FIS.