O Coimbra em Blues (Festival Internacional de Blues de Coimbra) regressa com “dose dupla de concertos”.

De acordo com a organização, as promotoras Trovas Soltas e In Rock We Trust prepararam a presença de artistas nacionais e internacionais no cartaz da edição deste ano.

O festival decorre no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, nos dias 3 e 4 de dezembro, pelas 21h30.

O programa conta no dia 3 de dezembro com as artistas internacionais Gisele Jackson e Veronica Sbergia Quartet.

No dia seguinte, o cartaz conta com Vítor Bacalhau e Budda Power Blues & Maria João.