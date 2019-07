A iniciativa, a decorrer até ao próximo sábado, em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, junta grupos de folclore de Portugal, Argentina, Chipre, Eslováquia, Índia e Sérvia.

A abertura do festival está marcada para quarta-feira, às 10:00, frente ao edifício da câmara municipal, com a apresentação dos grupos participantes.

Para as 15:00, está agendado um espetáculo solidário, no Teatro Cinema de Ponte de Sor, para crianças da iniciativa "Férias Ativas" e utentes de instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho.

Os grupos de folclore participantes no evento vão atuar nas freguesias do concelho, nas noites de quinta e sexta-feira, enquanto no sábado, às 21:30, na zona ribeirinha de Ponte de Sor, vai decorrer a gala de encerramento, com a participação de todos os grupos.

O FestiFolk é organizado pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor, em parceria com a câmara municipal e as juntas de freguesia do concelho.