Os concertos, que terão lugar no Mosteiro de São Bento, na Igreja Matriz de Santa Cristina do Couto e no Instituto Nun’Alvres, começam no dia 22, pelas 21h00, com um recital de órgão pelo italiano Andrea Macinanti, lê-se no comunicado da Câmara de Santo Tirso.

Professor de órgão e de canto gregoriano no Conservatório de Bolonha, em Itália, “Macinanti tem uma vasta carreira musical, com vários discos editados e concertos um pouco por todo o mundo”, refere a nota de imprensa.

No dia seguinte, a partir das 21h30, atuará o organista austríaco Michael Schoch, na Igreja Matriz de Santa Cristina do Couto, acrescenta o documento, que destaca o facto de Schoch ser “um dos poucos músicos a ser igualmente proficiente no repertório de piano e de órgão”.

Desde que lhe foi atribuído o 1º prémio no Concurso Internacional de Música ARD na categoria de órgão, após 40 anos em que esta distinção não foi entregue, atuou em palcos e nas catedrais de Riga, Passau, Merseburg, Mainz e Speyer.

Segundo o programa, o encerramento do festival será dia 24 de outubro, pelas 17h00, no auditório do Instituto Nun’Alvres, com um concerto interpretado pela soprano Rosana Orsini e pelo organista Marco Brescia, que serão acompanhados pela dança do grupo Artis Bailado.

Marco Brescia é um pianista e organista italiano de origem brasileira, residente em Santo Tirso, que tem no “currículo vários prémios e é regularmente convidado para atuar nos mais prestigiados festivais internacionais de Órgão e de Música Antiga, formando desde 2006 um duo com Rosana Orsini, soprano brasileira que conta com atuações aclamadas pela crítica em óperas e recitais de música sacra na Europa, Estados Unidos e América do Sul”, destaca a nota de imprensa.

Todos os concertos do FIO têm entrada livre, limitada à capacidade de lotação de cada espaço, informa a organização.

Com direção de Marco Brescia, o FIO prosseguirá depois em Vila Nova de Famalicão, onde vai decorrer no fim de semana seguinte, de 29 a 31 de outubro.