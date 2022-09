Em comunicado, o festival sobre a “arte de dizer” salienta que, nesta 4.ª edição, “reforça o valor da palavra na sua dinâmica oral, cruzando nomes da literatura, poesia, jornalismo, fotografia e música”, em distintos momentos, da conversa às leituras, passando pelas performances, e os espetáculos.

A atual edição “assenta em espetáculos pluridisciplinares com epicentro na palavra, com a sonoridade intransigente e as letras corrosivas dos Sereias, banda movida pela voz de António Pedro Ribeiro, e a palavra escrita, cantada e falada de 'Ruge', projeto de Rodrigo Guedes de Carvalho, Daniela Onís e Ruben Alves”.

No dia 6, logo pela manhã, no âmbito do projeto “Poesia Vai à Feira”, realiza-se uma oficina de leitura poética, com Rui Spranger e João Rios, e a associação “Acreditamos em Seniores Ativos" (ASA), no Fórum Cultural de Ermesinde.

No dia seguinte, também pelas 10h00, e em Ermesinde, volta a realizar-se “Poesia Vai à Feira”, e às 21h30, apresenta-se “Há Palavras que nos Beijam” com Ana Celeste Ferreira, o Grupo de Danças e Cantares de Alfena, Ricardo Caló, Ricardo Oliveira, Rui Laje, entre outros.

A iniciativa “Poesia vai à Feira” volta a acontecer na manhã do dia 8 e, às 15h00, na Biblioteca Municipal de Valongo, “Benefício da Dúvida, diálogos”, com o escritor Mário Cláudio e Cátia Moreira de Carvalho, numa conversa moderada por Miguel Ribeiro, e às 18:00, também na biblioteca, apresentação de “Viagens na Minha Terra”, com Augusto Brázio, Nelson d’Aires, Frederica Campos e Rui de Noronha Ozorio, seguindo-se, às 21h45, o concerto pela banda Sereias no Forum Cultural Vallis Longus. Os Sereias são João Pires, Tommy Hughes, Sérgio Rocha, Nils Meisel, Ra-Yacov, António Pedro Ribeiro e Arianna Caselas.

“Benefício da Dúvida”, moderado por Miguel Ribeiro, com Capicua e Rodrigo Guedes de Carvalho, acontece no dia 9 de outubro, pelas 15h30, na biblioteca.

Às 18h00 concerto pelos Ruge, o projeto de Rodrigo Guedes de Carvalho, Daniela Onís e Ruben Alves, apresenta-se no Fórum Cultural de Ermesinde.